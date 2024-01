CJI solicită oferte de prețuri pentru săli de conferințe

16:10

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a expediat o nouă Comunicare 9.2. către Comitetul de Miniștri (CM) al Consiliului Europei (CoE), care urmează să examineze în luna martie chestiunea privind monitorizarea implementării adecvate a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe cauza Manole și alții c. Moldovei. Reamintim că, în 2009, Republica Moldova a fost… The post O nouă Comunicare 9.2 din partea CJI pentru Comitetul de Miniștri al CoE, care monitorizează implementarea hotărârii pe cauza Manole și alții c. Moldovei first appeared on CJI.