Zelenski și-a publicat declaraţia de avere. Câte apartamente și mașini are președintele Ucrainei pe numele său

Energocom, unul dintre principalii furnizori de energie electrică din țară, intenționează să solicite o reducere a tarifului la energia electrică, anunță Victor Bînzari, directorul executiv al Energocom, în cadrul unei emisiuni Rlive. Demersul oficial de reducere a tarifelor urmează să fie depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)