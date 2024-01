De ce Cristina Gherasim nu poate depune jurământul în calitate de ministru? Recean va cere în Parlament modificarea structurii Guvernului

13:40

Trei filme autohtone concurează pentru cele mai multe trofee din cadrul Galei Premiilor Cineaștilor 2024. Este vorba despre peliculele moldovenești „Carbon", „Tunete" și „Varvara". Acestea au obținut cele mai multe nominalizări la ediția din acest an a Galei Cineaștilor, care va avea loc pe 5 februarie, la Chișinău. Filmul „Tunete" se regăsește în 11 categorii, […]