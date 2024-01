LIVE Mihai Popșoi depune jurământul de învestire în funcția de ministru al Afacerilor Externe

11:10

Șefa statului Maia Sandu a semnat un decret cu privire la crearea Comisiei pentru elaborarea Strategiei naționale de apărare a Republicii Moldova. Președinte a fost desemnat ministrul Apărării Anatolie Nosatîi. Comisia are 3 vicepreședinți, un secretar și 17 membri. Printre membri sunt reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, dar și Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit decretului, […]