Weekend la teatru! Ce spectacole vor juca în această săptămână actorii de la „Eugene Ionesco”

10:10

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seară o anchetă internaţională în cazul avionului rusesc doborât care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni în drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP.„Este evident că ruşii se joacă cu vieţile prizonierilor ucraineni, cu sentimentele părinţilor lor şi cu emoţiile societăţii noastre”, a spus el în discursul său … The post Zelenski cere o anchetă internaţională în cazul avionului rusesc doborât care transporta prizonieri ucraineni first appeared on ZUGO. Articolul Zelenski cere o anchetă internaţională în cazul avionului rusesc doborât care transporta prizonieri ucraineni apare prima dată în ZUGO.