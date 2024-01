Bulgaria va construi primele sale închisori „verzi”

19:30

Cel mai mare vas de croazieră din lume, Icon of the Seas, a pornit în prima sa călătorie Cel mai mare vas de croazieră din lume, Icon of the Seas, și-a început călătoria inaugurală, din Miami. Este propulsat de motoare cu gaz natural lichefiat, mai puțin poluante decât cele pe păcură sau motorină, dar ecologiștii avertizează că există riscul unor scăpări de metan, mult mai nociv decât dioxidul de carbon, scrie Biziday. Icon of the Seas va face o călătorie de o săptămână în care va vizita insulel...