După ce militanții Houthi au lovit un petrolier cu combustibil rusesc, în Marea Roșie, prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2 dolari

Premierul Dorin Recean se ia din nou de judecători. De această dată șeful Executivului s-a arătat deranjat de magistrații care examinează dosarele legate de „Frauda Bancară". Mai exact, este vorba de judecătorii Angela Catană și Ludmila Beșliu. În cadrul ședinței Guvernului, premierul a precizat că indiferent de reacțiile și nemulțumirile asociațiilor responsabile pe domeniul justiției, ... Premierul se ia, din nou, de judecători – Recean nemulțumit de doi magistrați care se ocupă de dosarul „Fraudei Bnacare" – Reacția Asociației Judecătorilor