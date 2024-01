Expertul în drept, Teodor Cârnaț vrea să candideze la funcția de președinte al Republicii Moldova – Ce condiții va trebui să respecte

23:10

Fostul consilier municipal al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Victor Poleacov a fost numit în funcția de pretor al sectorului Rîșcani. Acesta ocupă și funcția de secretar executiv al „Gărzii tinere" a Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Un ordin în acest sens a fost semnat de edilul capitalei, Ion Ceban. Ulterior, socialistul a confirmat ...