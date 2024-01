Nava de croazieră record, de 5 ori mai mare decât Titanicul, a pornit în prima călătorie

15:00

Satul Stăuceni inițiază procedura de organizare a unui referendum local pentru a conferi localității statutul de oraş. O dispoziție în acest sens a fost emisă de primarul Alexandru Vornicu, transmite IPN. Într-o înregistrare video, edilul susține că statutul de oraș pentru o localitate, în particular pentru Stăuceni, va aduce numeroase...