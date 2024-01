Un pacient de la Spitalul „Sfânta Treime” din capitală a fost găsit mort la 15 zile după ce a fugit pe fereastră

15:10

În legătură cu reținerea ilegală de către exponenții așa-numitelor structuri de forță din regiunea transnistreană a jurnalistei Viorica Tătaru, Biroul politici de reintegrare a remis în adresa reprezentantului politic în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană de la Tiraspol o sesizare de urgență, cu solicitarea eliberării imediate a acesteia și a oferirii posibilității revenirii în …