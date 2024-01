Care este motivul pentru care compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă într-o zi

17:20

Începând cu ziua de marți, 30 ianuarie curent, serviciul informațional Yandex Go va fi furnizat de către o entitate juridică din Moldova. Este anunțul făcut de companie, într-un comunicat de presă, emis sâmbătă, 27 ianuarie curent. „Din 30 ianuarie 2024, serviciul informațional Yandex Go va fi furnizat de către o entitate juridică moldovenească. Am înregistrat […] Articolul Yandex s-a înregistrat oficial în Moldova apare prima dată în Bani.md.