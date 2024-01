Trei partide din Moldova crează un bloc electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare – La ce înțelegeri au convenit

22:00

Ministerul Educației îl substituie pe unul din oamenii de încredere a lui Ion Ceban. Este vorba de actualul șef al Direcției municipale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi care nu a a acces în această funcție prin concurs, așa cum prevede Codul Educației Noul șef al Direcției municipale educație, tineret și sport ar urma să ...