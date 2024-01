Italia: Comuna Misterbianco reduce taxele locale cu €200 pentru persoanele care adoptă un câine

21:30

Un bărbat în vârstă de 41 de ani a decedat pe loc, după ce a fost tamponat de o mașină. Accidentul a avut loc pe traseul Fălești-Pârlița, în proximitatea satului Bușila, în seara zilei de 25 ianuarie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legii au stabilit preliminar că bărbatul în vârstă de 41 de […] The post Pieton, lovit mortal de o mașină, la Ungheni. Poliția: se deplasa pe carosabil, în loc neiluminat appeared first on NewsMaker.