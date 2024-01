Prețul gazului în Europa, la vară, va fi mai ridicat decât din această iarnă – Viitoarea dificultate va fi reconfigurarea stocurilor pentru următorul sezon rece

14:30

Centrul Național Anticorupție afirmă într-un răspuns oferit la solicitareainsituției prezidențiale că nu are competența de a se expune în privința regimului juridic al premiului oferit președintelui Maia Sandu de către promîria din Timișoara. Totodată, CNA precizează, însă, că termenul de „premiu" nu se înscrie în noțiunea de „cadou", notează jurnal.md „Centrul Național Anticorupție nu are ... CNA despre cei 30 de mii de euro oferiți Maiei Sandu: Nu avem competența de a ne expune în privința regimului juridic al cadourilor