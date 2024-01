Parlamentul va găzdui vizita deputaților lituanieni din Grupul de prietenie cu R. Moldova

14:10

Cristina Gherasimov va fi ministră pentru Afaceri Europene, fără portofoliu, a anunțat premierul Dorin Recean în debutul ședinței Guvernului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Funcționara urmează să preia conducerea Biroului pentru Integrarea Europeană, constituit în cadrul Cancelariei de Stat. Potrivit lui Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al premierului, aceasta, împreună cu noul ministru de Externe, … The post video | Secretarul de stat al MAEIE, Cristina Gherasimov, va conduce Biroul pentru Integrarea Europeană first appeared on ZUGO. Articolul video | Secretarul de stat al MAEIE, Cristina Gherasimov, va conduce Biroul pentru Integrarea Europeană apare prima dată în ZUGO.