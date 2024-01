Compania Wizz Air deschide două rute noi de pe Aeroportul Chișinău spre Budapesta și Veneția

09:30

Ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut astăzi, 24 ianuarie, într-o conferință de presă. Popescu a declarat că are „nevoie de o pauză". „Împreună cu guvernarea am reușit să realizăm o serie de obiective fundamentale pentru țara noastră. Am reușit să ridicăm …