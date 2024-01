Tărăboi electoral la Bubuieci – CEC a decis votarea repetată pentru alegerea primarului din localitate, fără candidatul Leonid Umaneț din partea Partidului MAN – Reacția lui Ion Ceban

14:30

Directorul Moldovagaz, Vadim Ceban spune că în primăvara acestui an ar putea să se finalizeze achitarea devierilor financiare ale Moldovagaz, fapt ce pune presiune pe actualul tarif la combustibilul albastru. „ Până la sfârșitul lui 2023, mai aveam vreo 380-400 de milioane de lei pentru a achita aceste abateri. Cred că problema ar trebui să ...