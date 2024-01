Rezoluție comună a comisiilor parlamentare juridice din Moldova, România și Ucraina

18:50

Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, renunță la funcția de președinte al Comisiei parlamentare juridică numiri și imunități. Anunțul a fost făcut de parlamentară vineri seara printr-o postare pe rețelele de socializare, transmite IPN. „Ultimii ani i-am dedicat deplin interesului public, în mod special, modernizării sectorului de justiție. Am... The post Olesea Stamate renunță la funcția de președinte al Comisiei juridice appeared first on ALBASAT.