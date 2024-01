Rută specială în capitală pentru vizitatorii expoziției "Fabricat în Moldova"

21:00

La șase luni după ce a fost eliberat din Penitenciarul 13 și a petrecut alte cîteva luni în arest la domiciliu, fondatorul Bismobil Kitchen, Mihail Șaran, cercetat pentru escrocherie, se află sub control judiciar.Odată cu aplicarea măsurii preventive, liberarea provizorie sub control judiciar, Mihail Șaran are interdicție de a părăsi localitatea în care își are domiciliul decît în condițiile s