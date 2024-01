Alegerile primarului din Bubuieci, unde a câștigat candidatul MAN – declarate nule. Ceban: Continuă „dezmățul” în instituțiile controlate de PAS

15:50

Victimele Holocaustului au fost comemorate joi, 27 ianuarie, la Chișinău. La mitingul organizat în scuarul Monumentului „Victimelor fascismului" a participat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În cadrul ceremoniei, șefa statului a adus un omagiu milioanelor de oameni care au avut de suferit în urma atrocităților comise. „Aducem astăzi un pios omagiu celor care au […]