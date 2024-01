Judecătorii au finalizat ședința preliminară în dosarul Marinei Tauber. Ce urmează mai departe

14:40

Posturile de televiziune One TV și Star TV au fost amendate cu 10 000 de lei. Cele două ar fi difuzat filme fără subtitrare în limba română. Informația a fost raportată Consiliului Audiovizualului, printr-o petiție. Solicitate să prezinte înregistrările video ale filmelor difuzate, televiziunile nu au răspuns la apelul Consiliului. Consiliul Audiovizualului a anunțat