România confirmă sprijinul acordat R. Moldova și Ucrainei în parcursul european

11:20

Update: Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 990 de soldați, 8 tancuri, 16 alte blindate de luptă, 15 tunuri, 20 diferite vehicule și 5 echipamente speciale. "Resolve to be a master of change rather than a victim of change."Brian Tracy The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to January 26, 2024. […] Articolul Război în Ucraina, ziua 702. Noua estimare a pierderilor rusești: Circa 1.000 de soldați, uciși în ultimele 24 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.