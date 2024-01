(video) Ultima oră! Alegerile din Bubuieci unde a câștigat MAN, din nou anulate. Ceban: Continuă „dezmățul” în instituțiile statului controlate politic de PAS

15:00

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este unicul centru de inovare digitală în Republica Moldova, creat în decembrie 2021 de către ACETI, în calitatea sa de orchestrator al hub-ului, împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, pe modelul European DIH, oferind o abordare inovativă în implementarea transformării digitale a IMM-urilor.