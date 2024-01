Amenzi de jumătate de milion de lei pentru 17 posturi TV din R.Moldova

09:30

Chirurgii şi oamenii de ştiinţă au dezvoltat un test de sânge pentru cancerul cerebral, în premieră mondială, care, potrivit experţilor, ar putea revoluţiona diagnosticarea, accelera tratamentul şi creşte rata de supravieţuire, informează The Guardian, preluat de News.ro. Timp de ani de zile, tumorile cerebrale au fost dificil de diagnosticat. Acestea afectează anual sute de mii de oameni din întreaga lume şi ucid în Marea Britanie mai mulţi copii şi adulţi sub 40 de ani decât orice alt tip de c...