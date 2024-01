„Înțeleg refugiații ca nimeni alta.” Medica din Mâkolaev care ajută refugiații ucraineni din Moldova

15:00

O cercetătoare din Republica Moldova a realizat un brevet de invenție recunoscut la nivel internațional și înregistrat în Marea Britanie. Este vorba despre Cristina Efremov care, în colaborare cu două universități din India, Annamacharya Institute of Technology and Sciences din Rajampet și Centurion University of Technology and Management din Odisha, a produs o dronă ce monitorizează culturile agricole și pulverizarea pesticidelor. Cristina este lectoră universitară și doctoră ingineră la Facultatea de Design, Departamentul design industrial și de produs din cadrul Universității Tehnice din Moldova.