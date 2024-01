Sezonul rece 2023-2024 este ultimul în care Guvernul va acorda compensații în factură, anunță ministrul Muncii

15:40

Un copil de 8 ani, din Orhei, a fost diagnosticat cu rujeolă. Este primul caz confirmat în acest an. Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică au precizat că pacientul a suferit o formă uşoară a bolii, fără complicaţii, şi a fost deja externat. Potrivit acestora, în prezent sunt în proces …