Încă 30 de zile de arest pentru polițista care a provocat accidentul fatal de la Sângera

14:40

Fostul preşedinte american Donald Trump s-a declarat ”foarte onorat” de susţinerea guvernatorului Floridei Ron DeSantis, care s-a retras după şapte luni de campanie în alegerile primare republicane şi a anunţat că-l susţine pe miliardar. ”Abia aştept să lucrez cu el pentru a-l bate pe Joe Biden, care este cel mai rău preşedinte din istoria ţării noastre”, a declarat miliardarul la Fox News.Retragerea lui Ron DeSantis din cursă face din fosta guvernatoare a statului North Carolina Nikki Haley ultimul obstacol în calea învestirii lui Donald Trump în vederea alegerilor prezidenţiale americane de către Partidul Republican.Ron DeSantis, în vârstă de 45 de ani, care are poziţii la fel de dure cu privire la imigraţie şi avort, s-a clasat al doilea în alegerile primare republicane din Iowa, lunea trecută, cu 21%, cu mult în urma fostului preşedinte (51%).”Nu le pot cere voluntarilor noştri să dea timp şi bani dacă nu avem un drum clar către victorie”, a justificat el într-o înregistrare video în faţa unor steaguri americane. Ron DeSantis announced he's dropping out of the 2024 presidential race and backing Donald Trump - NYTThus, the main competitor of Trump in the struggle for the right to run from the Republican Party remains the former U.S. representative to the UN Nikki Haley. pic.twitter.com/nZUdiPmHAG— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2024 Fostul preşedinte american l-a umilit cu regularitate, în ultimele luni, pe guvernatorul Floridei, căruia i-a dat porecle nu tcmai glorioase.Considerat o stea în ascensiune a Partidului Republican în 2023, guvernatorul Floridei a pierdut puţin câte puţin dinamica care l-a impulsionat.Lipsa de charismă a acestui bărbat care zâmbeşte rar a fost criticată în campanie. Fostul locatar al Casei Albe obişnuia să-i spună guvernatorului ”Ron DeSanctimonious”.”Retrag definitiv acest nume”, a anunţat el în faţa unor susţinători în New Hampshire, unde au loc alegeri primare republicane marţi.