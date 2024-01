Ce lovitură! Starul ”sacrificat” de Real Madrid pentru Kylian Mbappe

14:00

VIDEO: Ministrul de externe al Danemarcei: „Deschiderea ambasadei va intensifica relațiile dintre țările noastre” Declarații de presă susținute de ministrul de externe al RM, Nicu Popescu și al Regatului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Nicu Popescu a salutat deschiderea noii Ambasade a Danemarcei la Chișinău. „În ultimul an am reușit să fortificăm vizibil prezența diplomatică a partenerilor noștri europeni în Republica Moldova. În ultimul an au fost de...