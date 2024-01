Analiza Fundației Soros Moldova: Cât de pregătită este Moldova pentru transpunerea Capitolului 20 „Politica industrială și antreprenorială” din acquis-ul comunitar?

16:10

Executivul de la Chișinău va apăra drepturile „tuturor cetățenilor" în instanță, dacă asta își dorește primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Declarația a fost făcută de consilierul prim-ministrului, Daniel Vodă, pe 24 ianuarie, după ce edilul capitalei a anunțat că a acționat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, invocând o datorie de peste jumătate de miliard […]