Danemarca și-a deschis Ambasadă la Chișinău

20:10

Peste 70 de tone de apă potabilă vor fi livrate de Bobotează lăcașelor sfinte din municipiul Chișinău. Autocisternele cu apă vor fi amplasate în curțile bisericilor, iar după sfințire, fiecare credincios va putea să ia cantitatea necesară de apă sfințită, transmite IPN. Primăria municipiului Chișinău menționează că pe parcursul a... The post Peste 70 de tone de apă potabilă vor fi livrate de Bobotează la bisericile din Chișinău appeared first on ALBASAT.