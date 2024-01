VIDEO Popșoi, ultimul discurs la APCE în calitate de deputat: „Mulțumim că sprijiniți Moldova”

14:10

Jurnalista TV8 Viorica Tătaru a fost reținută pe 24 ianuarie, în regiunea transnistreană. S-a întâmplat în timp ce jurnalista reflecta protestul organizat de la Tiraspol față de noile prevederi ale Codului Vamal. Anterior, autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au declarat că „acțiunea s-a desfășurat fără incidente". Viorica Tătaru, reținută în timpul protestului de la Tiraspol […]