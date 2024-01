Ministra numită a Afacerilor Europene, prima discuție cu un oficial din UE. A primit felicitări

13:20

Fondatoarea posturilor One TV și Star TV, „SFC Media" SRL, a fost sancționată cu 10 000 de lei pentru neprezentarea înregistrărilor programelor difuzate. Decizia a fost luată în unanimitate de membri în cadrul primei ședințe a Consiliului Audiovizualului din acest an. „Potrivit unei petiții depuse de Gabriel Călin, în lunile noiembrie și decembrie 2023, Star […]