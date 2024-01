Cultivarea orzului de toamnă pentru bere. Aspecte importante

23:40

O cercetătoare din Republica Moldova a realizat un brevet de invenție recunoscut la nivel internațional și înregistrat în Marea Britanie, notează diez.md. Este vorba despre Cristina Efremov care, în colaborare cu două universități din India, Annamacharya Institute of Technology and Sciences din Rajampet și Centurion University of Technology and Management din Odisha, a produs o dronă ce monitorizează culturile […]