Sfânta Muceniță Tatiana: 97.000 de moldovence sărbătoresc ziua numelui

Aceste cuvinte aparțin doamnei Elena Darii, coordonatoarea Grupului de Seniori din satul Sofia Drochia, care este activ din 2018. Membrii grupului, cunoscuți sub numele de "Sofienii" întrunește seniori și senioare de diferite vârste, profesii, și interese, dar ghidați de același crez: de a pune umărul la menținerea și transmiterea tinerei generații a tradițiilor culturale și […] „Mă simt că mai am ceva a spune. Mai am ce da, mai am ce lua…"