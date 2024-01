„Ne vedem în judecată”. Reacția Guvernului, după adresarea în instanță a Primăriei Chișinău

08:50

În luna decembrie, creditele noi acordate au constituit 5 479,7 milioane de lei, în creștere cu 16% față de luna noiembrie 2023. Partea majoră – 74,4% – reprezintă împrumuturile în moneda națională, care au constituit 4 076,3 milioane de lei, în creștere cu 17,9% față de luna precedentă, transmite IPN cu referire la datele Băncii