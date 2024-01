NM Espresso: Popescu demisionează, Recean — în conflict cu judecătorii, iar Ceban — cu guvernul

12:30

Pe 14 februarie, Marin Madan te invită la spectacolul său solo de stand up — Iubire ca în viață! Va fi un program deplin de stand up dedicat acestei veșnice teme, despre care s-au scris miliarde de piese și s-au filmat milioane de filme — Iubirea. De la sfârșitul lui 2023, Standupovka a început să lanseze seria de evenimente solo, ce presupune un show de stand up a unui singur comediant. Așa publicul are posibilitatea să vină la comediantul său preferat și să aprecieze integral glumele, […]