VIDEO // Incendiu devastator în China. Momentul în care oamenii sar pe fereastră pentru a scăpa de flăcări

R. Moldova va primi un împrumut în valoare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea Proiectului de reabilitare a drumurilor ”Moldova V”. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu. ”Mă aflu la Londra, unde am semnat împreună cu European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Acordul pentru implementarea Proiectului de reabilitare a drumurilor ”Moldova V”. Acordul de î...