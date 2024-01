Horoscop 25 ianuarie – GEMENI – vi se fac promisiuni de bani

17:50

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR) a reacţionat, duminică, după ce premiul primit de Maia Sandu la Timişoara a fost contestat la Chişinău. Fritz spune că acest premiu nu a fost virat către preşedintele Republicii Moldova şi că pentru acest premiu Maia Sandu este atacată de Rusia, dar că Timişoara arată că este curajoasă şi […] The post Fritz, după ce premiul primit de Maia Sandu la Timişoara a fost contestat la Chişinău: „Noi încă nu am virat aceşti bani” appeared first on Omniapres.