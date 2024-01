Ministerul l-a demis pe șeful Direcției educație a primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi – Primarul Ion Ceban: „Este un ordin ilegal, care contravine normelor naționale și internaționale”

19:50

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a părăsit sala de ședințe a Parlamentului. Președintele fracțiunii parlamentare BCS, Vlad Batrîncea, a menționat că sesiunea extraordinară a Parlamentului nu a avut nicio tangență cu problemele reale din țară, dar este legată de politică. „De ce a fost convocată această ședință? Pentru a modifica pentru a 20-a oară Legea ... Opozița parlamentară a boicotat sesiunea extraordinară a Parlamentului – Ce i-a nemulțumit pe deputații PSRM-PCRM