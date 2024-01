Culmea ironiei: Ken a fost nominalizat la Oscar, dar nu şi Barbie

08:30

În fiecare an, la 24 ianuarie, românii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859. În acest an se împlinesc 165 de ani de la acest eveniment. Mica Unire s-a realizat ... Post-ul 165 ani de la Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza apare prima dată în Unica.md.