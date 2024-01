Consiliul Superior al Magistraturii îngrijorat de declarațiile repetate ale premierului Recean referitor la acțiunile unor judecători

11:30

Parlamentul se convoacă în sesiune extraordinară astăzi. Pe agendă au fost incluse câteva proiecte privind evaluarea integrității instituționale, amendarea legii cu privire la procuratură prin care este excusă metoda punctajului la selectarea procurorului general, de asemenea deputații urmează să reexamineze câteva amendamente la Codul Electoral legat de organizarea alegerilor prezidențiale.