Numit in functie pe furis? Pretura sectorului Riscani are un nou sef, al treilea in ultima jumatate de an. Cine este - VIDEO

Numit in functie pe furis? Pretura sectorului Riscani are un nou sef, al treilea in ultima jumatate de an. Cine este - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md