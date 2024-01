Elevii care comit acte de violență față de profesori riscă exmatricularea. Perciun: vom modifica Codul educației

19:00

Locuitorii Republicii Moldova care dețin cetățenie rusă pot semna în favoarea candidaturii lui Boris Nadejdin pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă. Un punct mobil de colectare a semnăturilor funcționează în Chișinău din 22 ianuarie. Boris Nadejdin este deputat în cadrul consiliului local Dolgoprudnîi. El este singurul candidat la alegerile prezidențiale care are o poziție anti-război.