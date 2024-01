Cetățeni din încă 20 de state se vor putea angaja în Moldova fără permis de muncă

00:00

În dimineața zilei de 8 ianuarie, peste 27 de localități din țară, inclusiv din raionul Nisporeni, au fost afectate de lipsa energiei electrice, conform situației operative raportate de Premier Energy Distribution. Această defecțiune este cauzată de condițiile meteorologice severe, caracterizate de viscol și ninsori abundente, care au afectat întregul centru... The post Raionul Nisporeni, printre cele afectate de lipsa de energie electrică appeared first on ALBASAT.