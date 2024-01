Iuri Vitneanski, unul dintre liderii partidului „Renaștere”, acuză CNA de favoritism în cazul premiului controversat acordat Maiei Sandu

13:30

Igor Munteanu, președintele partidului "Coaliția pentru Unitate și Bunăstare" (CUB) constată Președinția fiind prinsă pe picior greșit, off guard, se împleticește în ambiguități, cum ar fi ca, a) de fapt, banii nu au fost primiți, b) ori ca legislația nu stabilește nimic concret în privința premiilor, care nu sunt "mita", și c) că CNA a […]