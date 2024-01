Gherasimov, primul mesaj după ce a fost numită în funcția de ministru: „Recunoștință profundă față de activitatea lui Nicu Popescu”

15:20

Noi spectacole pe gheață în Moldova «Muzicanţii din Bremen» și «Dracula: O poveste de dragoste eternă» au stârnit un mare interes în rândul spectatorilor. Cu două săptămâni înainte de show, biletele la spectacole sunt aproape epuizate, au povestit organizatorii. «Imediat după spectacolele pe gheață din octombrie 2023, am observat un interes sporit de ice show „Muzicanţii din Bremen“ și „Dracula: O poveste de dragoste eternă“. De aceea le-am ales să le arătăm iarna. Au mai rămas aproape două […] The post Biletele pentru noile spectacole pe gheață în Moldova sunt aproape epuizate appeared first on NewsMaker.