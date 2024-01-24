MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE, VICEPRIM-MINISTRUL NICU POPESCU, ȘI-A ANUNȚAT DEMISIA
Infotag, 24 ianuarie 2024 14:00
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE, VICEPRIM-MINISTRUL NICU POPESCU, ȘI-A ANUNȚAT DEMISIA
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
14:00
ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE AU CONDAMNAT ÎNCERCĂRILE DE INTIMIDARE A MASS-MEDIA ÎN GĂGĂUZIA # Infotag
ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE AU CONDAMNAT ÎNCERCĂRILE DE INTIMIDARE A MASS-MEDIA ÎN GĂGĂUZIA
14:00
DOINA GHERMAN VA FI VICEPREŞEDINTE AL PARLAMENTULUI ÎN LOCUL LUI MIHAI POPŞOI
14:00
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE, VICEPRIM-MINISTRUL NICU POPESCU, ȘI-A ANUNȚAT DEMISIA # Infotag
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE ȘI INTEGRĂRII EUROPENE, VICEPRIM-MINISTRUL NICU POPESCU, ȘI-A ANUNȚAT DEMISIA
Acum 4 ore
11:00
REPREZENTANTUL AMBASADEI SUA: MOLDOVA A OBŢINUT MARI PROGRESE ÎN SECTORUL ENERGETIC ÎN ULTIMII ANI # Infotag
REPREZENTANTUL AMBASADEI SUA: MOLDOVA A OBŢINUT MARI PROGRESE ÎN SECTORUL ENERGETIC ÎN ULTIMII ANI
Ieri
13:30
OLEG SEREBRIAN: SOLUȚIONAREA DEFINITIVĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN ESTE POSIBILĂ NUMAI DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
OLEG SEREBRIAN: SOLUȚIONAREA DEFINITIVĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN ESTE POSIBILĂ NUMAI DUPĂ ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA
12:30
VITALIE GUZUN: STRATEGII FINANCIARE PENTRU UN AN AGRICOL DE SUCCES
22 ianuarie 2024
16:30
PENSIONARII ROMÂNI CU REŞEDINȚA ÎN STRĂINĂTATE SUNT OBLIGAȚI SĂ DEPUNĂ DECLARAȚII
16:30
CEREREA DE VALUTĂ DIN DECEMBRIE A FOST ACCOPERITĂ ÎN PROPORŢIE DE DOAR 95,3% ÎN MOLDOVA
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
SĂPTĂMÂNA DE COMEMORARE A HOLOCAUSTULUI A ÎNCEPUT LA CHIȘINĂU
19 ianuarie 2024
15:00
AUTORITĂȚILE DIN GĂGAUZIA AU APELAT LA MISIUNILE DIPLOMATICE INTERNAȚIONALE PENTRU SPRIJIN FINANCIAR # Infotag
AUTORITĂȚILE DIN GĂGAUZIA AU APELAT LA MISIUNILE DIPLOMATICE INTERNAȚIONALE PENTRU SPRIJIN FINANCIAR
13:30
IGOR FURTUNA: POVESTEA FABRICII BISCOTTINI ȘI A GUSTULUI AUTENTIC ITALIAN ADUS ÎN MOLDOVA
12:00
DELEGAȚIA MOLDOVEI ÎN CUC I-A ACUZAT PE PACIFICATORII RUŞI DE ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE BAZĂ ALE CUC # Infotag
DELEGAȚIA MOLDOVEI ÎN CUC I-A ACUZAT PE PACIFICATORII RUŞI DE ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE BAZĂ ALE CUC
18 ianuarie 2024
17:00
Eforturi de promovare a unei lumi multipolare echitabile și ordonate și a unei globalizări economice universale și incluzive # Infotag
Eforturi de promovare a unei lumi multipolare echitabile și ordonate și a unei globalizări economice universale și incluzive
17:00
RATA INFLAȚIEI ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2023 A FOST DE 4,2%
17:00
ÎN TRANSNISTRIA A FOST PREGĂTIT PENTRU EVACUARE UN NOU LOT DE PRODUSE CHIMICE TOXICE – VA FI ELIMINAT ÎN GERMANIA # Infotag
ÎN TRANSNISTRIA A FOST PREGĂTIT PENTRU EVACUARE UN NOU LOT DE PRODUSE CHIMICE TOXICE – VA FI ELIMINAT ÎN GERMANIA
15:30
SUCURSALA MAIB DONDUȘENI A DEVENIT ȘI MAI COMODĂ ȘI PRIETENOASĂ PENTRU CLIENȚI
14:00
O INSTANŢĂ DIN CHIȘINĂU L-A CONDAMNAT PE UN PEDOFIL LA 23 DE ANI DE ÎNCHISOARE
14:00
ŞEFII DIRECŢIILOR DE EDUCAȚIE DIN 25 DE RAIONE VOR FI DEMIŞI
10:30
MAIB ÎNCURAJEAZĂ PRODUCĂTORII AUTOHTONI SĂ VIZITEZE EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „FABRICAT ÎN MOLDOVA” # Infotag
MAIB ÎNCURAJEAZĂ PRODUCĂTORII AUTOHTONI SĂ VIZITEZE EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „FABRICAT ÎN MOLDOVA”
17 ianuarie 2024
16:00
GUVERNUL ÎI ÎNDEAMNĂ PE CETĂȚENI SĂ FIE VIGILENŢI ÎN LEGĂTURĂ CU NUMĂRUL MARE DE FALSURI ȘI SCHEME DE FRAUDĂ ONLINE # Infotag
GUVERNUL ÎI ÎNDEAMNĂ PE CETĂȚENI SĂ FIE VIGILENŢI ÎN LEGĂTURĂ CU NUMĂRUL MARE DE FALSURI ȘI SCHEME DE FRAUDĂ ONLINE
16:00
PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI A DISCUTAT CU ȘEFUL BERD DESPRE PROIECTE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII ȘI ENERGIEI # Infotag
PRIM-MINISTRUL MOLDOVEI A DISCUTAT CU ȘEFUL BERD DESPRE PROIECTE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII ȘI ENERGIEI
12:30
RUSIA I S-A ADRESAT MOLDOVEI CU O CERERE PRIVIND DESCHIDEREA SECŢIILOR DE VOTARE ÎN REPUBLICĂ PENTRU ALEGERILE PREŞEDINTELUI RUS # Infotag
RUSIA I S-A ADRESAT MOLDOVEI CU O CERERE PRIVIND DESCHIDEREA SECŢIILOR DE VOTARE ÎN REPUBLICĂ PENTRU ALEGERILE PREŞEDINTELUI RUS
12:30
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE CONSIDERĂ CĂ ÎNTÂLNIREA ÎN FORMAT „1+1” A FOST REZULTATIVĂ # Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE CONSIDERĂ CĂ ÎNTÂLNIREA ÎN FORMAT „1+1” A FOST REZULTATIVĂ
12:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN CONDUCE DELEGAŢIA MOLDOVEI LA FORUMUL ECONOMIC MONDIAL DE LA DAVOS # Infotag
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN CONDUCE DELEGAŢIA MOLDOVEI LA FORUMUL ECONOMIC MONDIAL DE LA DAVOS
11:30
NOILE PACHETE BUSINESS DE LA MAIB – CREATE CU GRIJĂ PENTRU AFACERI
16 ianuarie 2024
17:00
DOUĂ FEMEI AU DECEDAT DIN CAUZA INCENDIILOR
13:30
DOI CETĂȚENI UCRAINENI AU FOST CONDAMNAŢI LA NOUĂ ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU INTRODUCEREA ILEGALĂ A 440 MII EURO ÎN MOLDOVA # Infotag
DOI CETĂȚENI UCRAINENI AU FOST CONDAMNAŢI LA NOUĂ ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU INTRODUCEREA ILEGALĂ A 440 MII EURO ÎN MOLDOVA
13:30
ȘCOLILE DIN REGIUNEA ODESA A UCRAINEI AU RENUNŢAT LA SINTAGMA „LIMBA MOLDOVENEASCĂ” ȘI AU TRECUT LA „LIMBA ROMÂNĂ” # Infotag
ȘCOLILE DIN REGIUNEA ODESA A UCRAINEI AU RENUNŢAT LA SINTAGMA „LIMBA MOLDOVENEASCĂ” ȘI AU TRECUT LA „LIMBA ROMÂNĂ”
13:30
DIN CAUZA GHEŢUŞULUI, MARȚI DIMINEAȚĂ, ÎN CHIȘINĂU S-AU PRODUS PESTE 40 DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN DOAR DOUĂ ORE # Infotag
DIN CAUZA GHEŢUŞULUI, MARȚI DIMINEAȚĂ, ÎN CHIȘINĂU S-AU PRODUS PESTE 40 DE ACCIDENTE RUTIERE ÎN DOAR DOUĂ ORE
13:30
PARLAMENTUL MOLDOVEI SE VA ÎNTRUNI ÎN SESIUNE EXTRAORDINARĂ SĂPTĂMÂNA ACEASTA
15 ianuarie 2024
13:30
PREȘEDINTA MOLDOVEI I-A FELICITAT PE CONCETAȚENI DE ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII
11:30
PREŞEDINTA MAIA SANDU A PRIMIT PREMIUL „TIMIŞOARA PENTRU VALORI EUROPENE”
12 ianuarie 2024
16:00
DEPUTATA DOINA GHERMAN VA REPREZENTA MOLDOVA LA CONFERINȚA COSAC DIN BELGIA
12:30
BANCA NAȚIONALĂ VA ACORDA O ATENȚIE SPECIALE CERCETĂRILOR ȘI INTERACȚIUNII CU MEDIUL ACADEMIC # Infotag
BANCA NAȚIONALĂ VA ACORDA O ATENȚIE SPECIALE CERCETĂRILOR ȘI INTERACȚIUNII CU MEDIUL ACADEMIC
11 ianuarie 2024
17:00
DATORIA MOLDOVEI RAPORTATĂ LA PIB ESTE LA UN „NIVEL REZONABIL” - DEPUTATUL RADU MARIAN
14:00
CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA FUNCTIONEAZĂ ÎN REGIM NORMAL ÎN PERIOADA NINSORILOR - DIRECTORUL OLEG TOFILAT # Infotag
CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA FUNCTIONEAZĂ ÎN REGIM NORMAL ÎN PERIOADA NINSORILOR - DIRECTORUL OLEG TOFILAT
14:00
REPREZENTANTUL MAEIE: MOLDOVA VA CONTINUA SĂ COMBATĂ INTERVENȚIA EXTERNĂ
12:30
INFLAȚIA ANUALĂ ÎN MOLDOVA ESTE DE APROAPE OPT ORI MAI MICĂ DECÂT ÎN 2022
10 ianuarie 2024
15:00
5.575 DE LOCUITORI AI TRANSNISTRIEI AU BENEFICIAT ÎN 2023 DE TRATAMENT STAŢIONAR ÎN SPITALELE DIN MOLDOVA # Infotag
5.575 DE LOCUITORI AI TRANSNISTRIEI AU BENEFICIAT ÎN 2023 DE TRATAMENT STAŢIONAR ÎN SPITALELE DIN MOLDOVA
15:00
GUVERNUL A ÎNTĂRIT MĂSURILE DE SECURITATE ÎN PORTURI
15:00
SUSPENDAREA LICENȚELOR DE EMISIE PENTRU 12 POSTURI TV VA RĂMÂNE ÎN VIGOARE ŞI DUPĂ RIDICAREA STĂRII DE URGENȚĂ # Infotag
SUSPENDAREA LICENȚELOR DE EMISIE PENTRU 12 POSTURI TV VA RĂMÂNE ÎN VIGOARE ŞI DUPĂ RIDICAREA STĂRII DE URGENȚĂ
14:00
ABSOLVENŢII MOLDOVENI ÎŞI POT CONTINUA STUDIILE ÎN UNGARIA
9 ianuarie 2024
16:30
PROCURORII AU TRANSMIS ÎN INSTANŢĂ UN DOSAR PENAL ÎMPOTRIVA UNEI ANGAJATE A POLIȚIEI
12:00
PĂSTRAREA DURABILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII BĂNCILOR ESTE PRIORITATEA DE BAZĂ A BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ÎN 2024 # Infotag
PĂSTRAREA DURABILITĂȚII ȘI STABILITĂȚII BĂNCILOR ESTE PRIORITATEA DE BAZĂ A BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI ÎN 2024
12:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A CONDAMNAT NOILE ATACURI ALE RUSIEI ASUPRA ORAŞELOR UCRAINENE
10:30
CASAHUB: CHIRIE SAU IPOTECĂ? CE ESTE MAI AVANTAJOS ÎN 2024?
5 ianuarie 2024
12:30
FINCOMBANK – PREȚUIM OAMENI, ÎNCURAJĂM AFACERI!
28 decembrie 2023
15:00
PAS VA MODIFICA LEGISLAȚIA PENTRU A DESFĂŞURA UN REFERENDUM CONCOMITENT CU ALEGERILE PREZIDENȚIALE # Infotag
PAS VA MODIFICA LEGISLAȚIA PENTRU A DESFĂŞURA UN REFERENDUM CONCOMITENT CU ALEGERILE PREZIDENȚIALE
12:00
TENDINȚĂ DUBIOASĂ PE PIAȚA ȚIGĂRILOR ELECTRONICE. COMERȚUL ÎN MAGAZINE SCADE, ÎN TIMP CE CONSUMUL CREȘTE # Infotag
TENDINȚĂ DUBIOASĂ PE PIAȚA ȚIGĂRILOR ELECTRONICE. COMERȚUL ÎN MAGAZINE SCADE, ÎN TIMP CE CONSUMUL CREȘTE
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.