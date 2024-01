Concurență mare pentru zborul cu avionul! Un aeroport de la granița cu Moldova îi suflă în ceafă celui de la Chișinău

12:50

Ministrul german al Finanţelor, Christian Lindner, a respins vineri ideea că economia Germaniei ar fi bolnavul Europei şi în schimb a comparat-o cu un om obosit care are nevoie de „o cană bună de cafea”, sub forma reformelor structurale, transmite Reuters.„Germania nu este un om bolnav”, a spus Christian Lindner la un panel organizat la […] Articolul Economia germană nu este bolnavul Europei, este doar obosită şi are nevoie de o cafea – ministrul Finanțelor apare prima dată în Bani.md.