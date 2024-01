MAN dă în judecată Parlamentul şi Preşedinţia pe modul de numire a guvernatorului BNM: Proceduri abuzive şi netransparente

21:20

Membrii organizaţiei The Bulletin Of The Atomic Scientists au anunţat marţi că au păstrat setarea ceasului simbolic al sfârşitului lumii la 90 de secunde de miezul nopţii, la fel ca anul trecut, avertizând că ameninţarea războiului nuclear se menţine aproape în contextul războiului din Ucraina, dar şi a războiului din Fâşia Gaza, la care se adaugă problema încălzirii globale, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.