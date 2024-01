Partidul „ȘOR” a fost radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice

08:50

O companie de distribuție a produselor lactate l-a acționat în judecată pe bloggerul moldovean Artur Orlov. NM a încercat să afle ce s-a întâmplat, din ce cauză se judecă importatorul și bloggerul și ce legătură are smântâna cu reputația profesională. Pe 13 februarie este programată prima ședință de judecată în procesul intentat de Vitafor, distribuitorul mărcii […] The post Scandal cu „miros de margarină”. Un importator de smântână a acționat în judecată un blogger appeared first on NewsMaker.